Beeld met crystal meth vanuit Mexico verstuurd, twee arrestaties

Connect on Linked in

Twee mannen zijn woensdagavond in Warmond (Zuid-Holland) aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij drugshandel. Bij de woning waar de mannen verbleven, werd een beeld afgeleverd waarin crystal meth verwerkt was. De twee zijn vrijdag voorgeleid aan een rechter-commissaris.

De recherche kreeg een week geleden informatie van de Amerikaanse autoriteiten dat er vanuit Mexico, via Amerika, een beeld was verstuurd naar een adres in Warmond. Het beeld was in Amerika onderschept en onderzocht. Daaruit bleek dat er methamfetamine in verwerkt was. Het beeld had een gewicht van 16 kilo.

‘Gecontroleerde levering’

In samenwerking met de Amerikaanse autoriteiten is het beeld gecontroleerd naar Nederland vervoerd, waar het op Schiphol door de politie in ontvangst is genomen om een zogeheten ‘gecontroleerde levering’ te laten plaatsvinden.

AT

Het beeld is woensdag door een agent in burger afgeleverd bij de geadresseerde in Warmond, waarna een arrestatieteam hem en een man die ook in de woning aanwezig was aanhield. Wat de exacte hoeveelheid crystal meth in het beeld is, wordt nog onderzocht.