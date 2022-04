Beelden: grondige snelkraak “Amsterdammers” bij juwelier in Rooseendaal (VIDEO)

Connect on Linked in

Bij een snelkraak in juwelierszaak Siebel in Roosendaal heeft een groep criminelen recent voor tonnen voor tonnen aan schade aangericht. De politie bracht dinsdag beelden naar buiten van de overval. In de nacht van 28 februari op 1 maart 2022 bliezen ze rond 03.50 de toegangsdeur van Designer Outlet Roosendaal op. Bij de juwelier bliezen ze met een explosief de deur op.

1,5 minuut

De vier daders maakten gebruik van een rode Peugeot 107 en twee scooters. De auto is na de snelkraak achtergebleven op het terrein van het outletcenter. De overval duurde een goede 1,5 minuut. Volgens de politie hebben ze enkele dure sieraden laten liggen. Ook hebben ze tijdens hun vlucht verschillende ringen verloren. Die zijn later in de omgeving teruggevonden.

De daders droegen oranje handschoenen, hadden grote tassen bij zich en waren op één na allemaal gekleed in hetzelfde soort regenpak. Er zijn aanwijzingen dat de groep afkomstig is uit Noord-Holland.

Amsterdam

De Peugeot 107 die door de daders is achtergelaten, is tussen vrijdag 17 en zondag 19 december 2021 gestolen vanaf de Bos en Lommerweg in Amsterdam. Ook de kentekenplaat bleek gestolen; dat was eind februari op de Socratesstraat in Amsterdam Nieuw-West.

Dankzij de ANPR-camera’s langs de snelwegen, die kentekens opslaan, weet de politie dat de Peugeot kort voor de plofkraak vanuit de richting Noord-Holland naar Roosendaal is gereden.