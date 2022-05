Beelden laten zien hoe bewaker moordverdachte vrijlaat (VIDEO)

Connect on Linked in

Amerikaanse autoriteiten hebben camerabeelden naar buiten gebracht waarop te zien is hoe gevangenisbewaker Vicky White moordverdachte Casey White (geen familie) helpt ontsnappen. Op de beelden staat hoe een bewaker White vrijdag mee naar buiten neemt naar een gereedstaande auto, vanuit de strafinrichting in Lauderdale County in de Amerikaanse staat Alabama. Casey White geldt als een zeer gevaarlijke man.

10.000 dollar

Vicky White had aangekondigd dat ze de gevangene vrijdagochtend naar het gerechtsgebouw van de county zou brengen.

Autoriteiten ontdekten later dat op die vrijdag op de rechtbank niets gepland stond voor Casey White. De telefoon van Vicky White stond op voicemail. Het lijkt de plaatselijke sheriff duidelijk dat Vicky White de man vrijwillig heeft buitengelaten. De Ford Taurus-patrouillewagen van de gevangenis werd vrijdagochtend verlaten gevonden op de parkeerplaats van een winkelcentrum.

De autoriteiten in Alabama zijn nu op zoek naar de twee. De US Marshals Service biedt tot 10.000 dollar voor informatie die leidt tot de arrestatie van White.

Moeder

Vicky White heeft een leidinggevende functie bij de bewaking in de strafinrichting. Ze coördineerde alle transporten van het detentiecentrum naar de rechtbank.

Ambtenaren geloven dat Vicky White en Casey White elkaar al sinds 2020 kennen en een ‘speciale relatie’ hebben ontwikkeld die zich uitstrekte tot de buiten werkuren. Zij is weduwe zonder kinderen. Haar moeder vertelde aan een plaatselijke tv-zender dat White haar huis had verkocht en al vijf weken geleden was ingetrokken.

Schietpartijen

Casey White zat in detentie voor een moord in 2015, en voor een reeks andere (gewelddadige) delicten. In december 2015 werd hij gearresteerd nadat de politie vaststelde dat hij in één nacht bij een woningoverval, twee carjackings en meerdere schietpartijen in Noord-Alabama en Zuid-Tennessee betrokken was geweest, waarbij een hond omkwam en een vrouw gewond raakte.

In 2019 werd hij schuldig bevonden aan in totaal negen aanklachten, waaronder poging tot moord op zijn ex-vriendin en ontvoering van haar twee huisgenoten. Andere aanklachten waren onder meer diefstal, inbraak, inbraak in een voertuig, dierenmishandeling voor het neerschieten van een hond en poging tot vluchten.