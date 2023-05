Beelden opgedoken van schietpartij in café Anderlecht

Connect on Linked in

In Belgische media zijn bewakingsbeelden opgedoken van een schietpartij in een café in Anderlecht op 1 mei. Bij de schietpartij raakte een serveerster zwaargewond. Te zien is hoe een gewapende man het vuurt opent in een café waar op dat moment veel vrouwen en kinderen aanwezig zijn.

(Beeld: still uit video Het Nieuwblad)

Iets voor 19.00 stormt een man met zwarte capuchon op zijn hoofd de zaak L’Escale in de Edmond Delcourtstraat in Anderlecht binnen. Daarbij leegt hij zijn vuurwapen en is het geschreeuw en geroep van vrouwen en kinderen te horen. Iedereen is in shock en paniek.

Twee mannen in het café lopen naar buiten, wellicht in een poging om de schutter te achterhalen. Een serveerster zou zwaargewond zijn geraakt aan haar been door één of twee kogels. De schutter zou nog niet opgepakt zijn.

Afrekening drugsmilieu

Het Nieuwsblad schrijft dat de schietpartij mogelijk een afrekening is in het Marokkaanse drugsmilieu. Onbekenden gooiden op 31 maart 2023 ook al een granaat naar het café, die niet afging. De politie vermoedt dat onbekenden de uitbater van het café willen intimideren.