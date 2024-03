Beelden van Bredase schutter te zien bij Opsporing Verzocht

Connect on Linked in

Opsporing Verzocht toont volgende week beelden van een man die eind vorig jaar in Breda op twee mannen schoot. Kogels uit zijn wapen vlogen ook door de ruiten van een sportschool, waar op dat moment mensen aanwezig waren.

Beschoten

De twee mannen hadden dinsdagmiddag 12 december 2022 gesport bij Hemmers gym aan de Druivenstraat in Breda. Toen zij vervolgens voor de sportschool in de auto stapten, rond 13.40, werden zij plotseling meerdere keren beschoten.

Een aantal kogels vlogen door het voertuig, maar ook een aantal door de ramen van de sportschool waar op dat moment bezoekers waren. Niemand raakte gewond.

De dader sloeg na de schietpartij direct op de vlucht en wist te ontkomen. Maar hij staat wel op beeld, meldt de politie donderdag in een bericht. Met het tonen van de beelden in Opsporing Verzocht hoopt de recherche achter de identiteit van deze schutter te komen.

Verbeterd

Volgens sportschooleigenaar Nick Hemmers was de schietpartij niet op de school of hemzelf gericht is. Hij vertelde dat kort na de aanslag aan de krant BN De Stem: ‘Wij werken al veertig jaar keihard, zijn een mooi familiebedrijf en sinds wij hier gevestigd zijn, is de buurt erop verbeterd, doordat we alle dagen open zijn. Er is nog nooit iets vervelends bij ons gebeurd. Ik begrijp er echt helemaal niks van.’

Volgens een getuige waar de krant mee sprak, en die aan het werk was in een naastgelegen pand, reed op het moment van de schoten een zwarte auto weg. In de wagen met Pools kenteken zaten vier mensen. Meerdere kogels raakten het voertuig. De gaten waren volgens de getuige nog te zien in een ruit en bij de tankdop. Dit blijkt ook uit foto’s van persfotografen die na de aanslag werden gepubliceerd.

Posten

Uit onderzoek vlak na de gebeurtenis bleek dat de schutter wellicht al langere tijd aan het posten was bij de plaats waar de schoten vielen. Dit meldde de politie. Het zou gaan om een (jonge) man met een donkere huidskleur. Hij droeg een grijze trainingsbroek met opvallende zwarte ritsen, een donkerblauwe jas, een zwarte hoodie en een lichtkleurige pet. Hij zou na de schietpartij gevlucht zijn over een nabijgelegen industrieterrein.

Opsporing Verzocht is dinsdagavond 2 april te zien om 20.30 uur op NPO2.