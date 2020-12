Bejaard echtpaar met 450 kilo hasj in camper opgepakt in Noord-Spanje (VIDEO)

Connect on Linked in

Een gepensioneerd echtpaar is woensdag in de Noord-Spaanse plaats Colunga (bij de stad Oviedo) opgepakt met 450 kilo hasj in hun camper. De twee deden zich voor als toeristen en zouden volgens de Spaanse politie deel uitmaken van een criminele organisatie in de regio Galicië, die zich toelegt op de distributie van drugs in het noorden van Spanje.

De camper werd staande gehouden toen het op de snelweg door Colunga reed. De hasj werd gevonden aan de achterkant van het voertuig dat werd bestuurd door het bejaarde Spaanse echtpaar.

De organisatie waar ze volgens de Spaanse politie deel van uitmaken, had verschillende voertuigen die door het paar werden gebruikt om hasj te vervoeren. Ze reisden van de regio O Salnés (Pontevedra) naar Noord-Spaanse regio’s zoals Asturië, Cantabrië en Baskenland om de drugs te verdelen.

Bij een huiszoeking van het stel in Vilagarcía de Arousa zijn onder meer 14.000 euro aan contant geld, een vuurwapen, munitie en vijf mobiele telefoons in beslag genomen.