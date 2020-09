Bejaarde oud-politiechef opnieuw aangehouden voor drugshandel

Connect on Linked in

De federale gerechtelijke politie in Belgisch Limburg en Antwerpen doen een groot onderzoek naar een criminele organisatie die duizenden kilo’s cocaïne invoerde via de haven van Antwerpen. Hoofdverdachte is een voormalige chef bij de Rijkswacht, Willy Van Mechelen (77). Hij zit vast, zo schrijft De Gazet van Antwerpen, net als een beruchte Antwerpse hooligan.

Nathan S.

Maandagochtend deden meer dan honderd politiemensen in alle vroegte invallen op een reeks locaties in Vlaanderen. Een arrestatieteam sloeg ook Lucio Aquino, een van de oudere broers van de beruchte Maasmechelse familie, in de boeien. Lucio Aquino zou volgens de recherche cocaïne afnemen die door het netwerk van Van Mechelen werd binnengetrokken.

In Antwerpen werd Nathan S. gearresteerd. Dat is een man met een gewelddadige reputatie, een van de leiders van de hooligans van de Antwerp Casual Crew. Van Mechelen is al jarenlang bevriend met de familie S. Nathan S. zou samen met enkele leden van motorbende Bandidos behoord hebben tot de “enforcers” van de criminele organisatie.

Nathan S. werd in het verleden veroordeeld voor drugs samen met Abdelilah E.M., alias “Black”. Die laatste is hoofdverdachte in in drugsdossier “Makreel”. Hij verblijft permanent in Dubai.

Tom B.

Een andere verdachte met een grote naam is Tom B., die veel in Marbella verblijft maar werd aangehouden in Kasterlee in de Antwerpse Kempen. Ook Jan E., een advocaat uit Westerlo die is ingeschreven bij de balie van Brussel, werd opgepakt.

Limburgse autohandelaar Peter R. is ook gearresteerd, net als de Bandidos de Geert F. en Steve B.

Bij de doorzoekingen werd voor miljoenen aan vermeend crimineel vermogen in beslag genomen: 1,2 miljoen euro cash, aandelen, goud, gouden munten, schilderijen en vuurwapens, en ook een veertigtal voertuigen, waaronder een Ferrari Testarossa, een Lamborghini, Bentleys, Porsches, Mercedessen, drie waterscooters én de sleutels van een jacht in Marbella. In Kasterlee werd beslag gelegd op een aantal paarden.

Nonkel

Hoofdfiguur Willy Van Mechelen, bijgenaamd “De Kiezel” of “De Nonkel”, is een legendarische figuur in de Belgische misdaad. Als chef van de drugsbrigade van de Antwerpse BOB liet hij criminele burgerinfiltranten containers met softdrugs invoeren. Hij schreef over onder meer die tijd een boek: “Topspeurder achter tralies”.

Hij werd in 2002 door het Antwerpse hof van beroep tot vijf jaar cel en een boete van 100.000 euro veroordeeld voor zijn betrokkenheid bij de smokkel van twee containers marihuana.

In 2011 werd hij opgepakt in een flat in het Nederlandse Zwijndrecht, waar hij verbleef onder een valse naam. In 2014 werd hij opnieuw opgepakt, met ruim 300.000 euro cash in zijn wagen. Vorig jaar dook hij op als verdachte in een drugsonderzoek.

Een jaar geleden bleek dat Van Mechelen met gezondheidsproblemen in het ziekenhuis werd opgenomen. Op 28 oktober 2019 werd in de haven van Antwerpen een container met 2.800 kilo cocaïne onderschept. Hij wordt daarvan en van nog enkele transporten verdacht.