Bekende Duitse crimineel in Amsterdam opgepakt (VIDEO)

De Nederlandse politie heeft dinsdagmorgen in Amsterdam een beruchte Duitse crimineel gearresteerd. Duitse media schrijven dat het om de 60-jarige Thomas Drach gaat. Hij wordt nu verdacht van het plegen van drie gewapende overvallen op geldtransporten in Duitsland. In 1996 ontvoerde hij industrieel Jan Philipp Reemtsma. Die kwam na betalen van (omgerekend) ruim 16 miljoen euro losgeld vrij.

Vliegveld

Duitse media schrijven dat Drach met anderen in 2018 en 2019 drie overvallen op geldtransporten pleegde met automatische geweren, onder meer bij IKEA-vestigingen in Keulen en Frankfurt en bij het vliegveld van Keulen/Bonn. Er werden miljoenen buitgemaakt. Enkele geldlopers raakte zwaargewond door kogels. De overvallers zetten steeds auto’s in die in Nederland waren gestolen. Er zijn nog zeker twee verdachten die zaken op vrije voeten.

Uruguay

De Hamburgse miljonair Reemtsma kwam na ruim een maand vrij nadat de familie buiten medeweten van de politie het losgeld had betaald. Drach reisde naar onder meer Uruguay en andere Zuid-Amerikaanse landen met een deel van het losgeld. Hij werd in 1998 opgepakt in Argentinië gearresteerd en na enkele jaren uitgeleverd aan Duitsland. Hij werd uiteindelijk veroordeeld tot 14 jaar cel. Van het losgeld is 1,5 miljoen euro teruggevonden. Verschillende medeontvoerders zijn inmiddels overleden. In 2013 kwam hij op vrije voeten.

Drach zou zijn gearresteerd in de Frederik Hendrikbuurt in Amsterdam-West.