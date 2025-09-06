6 september 2025

Bekvechten over internettoegang kroongetuige

Kroongetuige Nabil B. kon via internet lange tijd volop met de buitenwereld communiceren, dat bleek eerder deze week. Daarna ontrolde zich een pikant gebekvecht tussen de advocaten van Nabil B. – via Het Parool – en bronnen binnen het Openbaar Ministerie – via De Telegraaf. Het is duidelijk dat bronnen binnen het Openbaar Ministerie via De Telegraaf de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) de schuld willen geven, van de vrijheden die B. genoot.