‘Belangrijke leverancier van anabole steroïden uitgeschakeld’

De Limburgse politie zegt een groot internationaal opererend netwerk te hebben opgerold dat handelde in illegale anabole steroïden. De politie denkt dat dit netwerk producten leverde voor een aanzienlijk deel van de anabole steroïden-handel in Nederland. Er zijn zes personen aangehouden. Illegale anabole steroïden worden veel gebruikt in het sportschoolcircuit door mensen die snel spiermassa willen kweken.

6 miljoen euro

De anabole steroïden en aanverwante producten werden aangeboden via een webshop die per dag een grote hoeveelheid bestellingen verstuurde naar adressen door heel Europa, maar het meest binnen Nederland. Het onderzoek wordt nog voortgezet, aldus de politie, mede op basis van de dinsdag behaalde resultaten. De politie verwacht nog andere aanhoudingen te doen.

Over een periode van vier jaar zijn ruim 60.000 bestellingen gedaan door ruim 11.000 klanten. Dat leverde een omzet op van ruim 6 miljoen euro.

Beperkingen

Er zijn dinsdag doorzoekingen gedaan in acht woningen en vijf bedrijfspanden in Heerlen, Landgraaf, Geleen, Maastricht, Voerendaal, Kerkrade en Eygelshoven. Er is beslag gelegd op grote sommen contant geld, bankrekeningen in binnen- en buitenland, onroerend goed, grote hoeveelheden anabole steroïden, en ook zes luxevoertuigen en luxe voorwerpen, sieraden en modeartikelen van luxe merken. Ook zijn er computers en telefoons in beslag genomen.

De aangehouden verdachten zitten allemaal in beperking, zodat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. De politie wil geen enkele informatie over de verdachten geven.

Voorlichting

Op de actiedag van afgelopen dinsdag is de webshop offline gehaald. Bezoekers van de website krijgen nu een pagina te zien waarin ze meegedeeld wordt dat de politie de website offline gehaald heeft. Ze kunnen doorklikken naar een pagina met voorlichting over het gebruik van anabole steroïden. Ook is de lijst met klanten gevonden.

Gebruik van anabolen is niet strafbaar (met uitzondering van de topsport). Handel in anabole steroïden is wel strafbaar. Overigens zijn er nog verschillende websites waar anabolen gekocht kunnen worden online.