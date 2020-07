Belg aangehouden in Spanje om witwasverdenking

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

In Spanje is een Belg opgepakt tegen wie door België een Europees aanhoudingsbevel was uitgevaardigd wegens een verdenking van witwassen.

Het gaat om een 44-jarige man. Hij werd in Marbella gecontroleerd door agenten. Op dat moment bleek dat de man gesignaleerd stond. De man woonde in Mijas, verderop aan de Costa del Sol.

Deze week is in Marbella ook een 29-jarige Iraniër gearresteerd tijdens een controle, die gesignaleerd stond op verzoek van de autoriteiten in zijn land op grond van drugshandel.