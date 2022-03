Belg aangehouden op Surinaamse luchthaven met 8 kilo cocaïne in bagage

Connect on Linked in

Op de internationale luchthaven bij Zanderij in Suriname is zaterdag een 39-jarige man uit België opgepakt met acht kilo cocaïne in zijn bagage. De cocaïne werd volgens Waterkant tijdens een controle in de dubbele bodem van drie koffers aangetroffen door het Bestrijding Internationale Drugs Team (BID-team).

De Belgische verdachte Murwin K. wilde zaterdag vanuit Suriname vertrekken, maar kwam niet door de douanecontrole. Tijdens het scannen van zijn koffers werden er onregelmatigheden geconstateerd. Uit onderzoek van het BID-team bleek dat zijn drie koffers allemaal voorzien waren van een dubbele bodem.

In totaal is acht kilo cocaïne in beslag genomen. De Belg is ter plaatse aangehouden en overgedragen aan de Narcotica Brigade. Hij zit vast voor nader onderzoek.