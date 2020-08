Belg doodgestoken in Eindhoven

Connect on Linked in

In Eindhoven is woensdagavond een 28-jarige Belg door messteken om het leven gekomen. Een 31-jarige man uit Eindhoven is aangehouden. Het incident gebeurde op de Woenselse Markt in Eindhoven. Het slachtoffer uit Turnhout overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

Rond 22.00 kwam er bij de politie een melding over een vechtpartij tussen drie mannen. Het latere slachtoffer zou het met twee anderen aan de stok hebben. Maar volgens het Eindhovens Dagblad zei een lokale politieman dat één dader ruzie had met het slachtoffer.

De dader is na het incident gevlucht. Uit verhoor en nader onderzoek moet blijken of de later aangehouden arrestant inderdaad verdachte is van de steekpartij. Op het moment van de steekpartij was het erg druk op de Woenselse Markt zodat er veel getuigen zijn in het onderzoek.