Belg gearresteerd met 1,2 miljoen in de auto

De politie heeft afgelopen maandag in Den Haag een 29-jarige Belg aangehouden. De man reed in een bestelauto met in een verborgen ruimte een geldbedrag van 1,2 miljoen euro. Hij is aangehouden als verdachte van witwassen. Ook is hij verdacht van een poging tot doodslag omdat hij bij de controle inreed op een politieagent.



Omstreeks 16.00 wilden medewerkers van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid een auto op de Laan van Wateringse Veld controleren. Omdat ze in burger waren toonden zij hun politielegitimatiebewijs aan de bestuurder. Deze weigerde echter de deur te openen.

Om te voorkomen dat de man toch weg zou rijden ging één van de agenten voor de auto staan. De bestuurder zette zijn auto in de versnelling en gaf flink gas. De agent kon net op tijd wegspringen om niet aangereden te worden.

De agenten hebben direct de achtervolging ingezet. Even verderop werd de auto klem gereden. Daar werd de verdachte aangehouden voor poging tot doodslag.

Onderzoek in de auto leidde daarna naar een verborgen ruimte met daarin een bigshopper vol met bankbiljetten. Het bleek na telling 1,2 miljoen te zijn.