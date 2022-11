Belg gepakt met 35 kilo cocaïne in bestelbus

Connect on Linked in

In Bergen op Zoom is maandagavond een 26-jarige man uit België aangehouden omdat hij in zijn bestelbus ongeveer 35 kilogram cocaïne vervoerde. De politie zegt dat de man werd gecontroleerd omdat hij ‘een gevaarlijke verkeersmanoeuvre’ maakte.

Volgtekens

Dat gebeurde rond 21.40 op een afrit van de A4 bij Bergen op Zoom-Noord. De politie-auto zette de volgtekens aan voor een controle. Op de Marconilaan In Bergen op Zoom werd de bestelbus tot sta stand gebracht en de bestuurder werd aangesproken.

Opmerkelijke zaken

De politie zegt dat vervolgens in de bestelbus door agenten ‘opmerkelijke zaken’ werden gezien, welke precies is niet duidelijk. Mogelijk waren er kenmerken zichtbaar die op de aanwezigheid van een verborgen ruimte kunnen duiden. Er was in de bestelbus inderdaad een verborgen ruimte aangebracht. Daarin was cocaïne gepakt.