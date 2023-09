Belgen en Nederlanders vervolgd voor drugslabs en wietplantage in België

Connect on Linked in

De raadkamer in Turnhout heeft dinsdag tien Belgische en twee Nederlandse mannen tussen 31 en 57 jaar verwezen naar de correctionele rechtbank voor hun betrokkenheid bij drugslabs in Beerse en Genk en een drugslab en wietplantage in Houthalen-Helchteren. Dat meldt het parket Antwerpen woensdag.

(Beeld uit archief)

In oktober 2022 werden in één week tijd in Beerse en Turnhout drie dumpingen gesignaleerd van chemisch drugsafval. Dat gebeurde in bidons, tonnen en emmers. Het parket vorderde de onderzoeksrechter en er werd een gerechtelijk onderzoek opgestart. In dat verdere onderzoek door de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) kwamen in totaal twaalf mannen naar voren.

Drugslabs

Ze moesten dinsdag voor de raadkamer in Turnhout verschijnen. Daar werd beslist dat ze zich later zullen moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank voor hun betrokkenheid bij onder andere drugslabs in een loods in Beerse en in Genk en een drugslab en een wietplantage in een loods in Houthalen-Helchteren.

De mannen worden verdacht van de productie en handel van amfetamine, de teelt en verkoop van wiet, drugsbezit en diefstal.