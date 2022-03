Belgen vervolgd die havenwerker telefoon opdrongen

Connect on Linked in

Een aantal mannen die zich als politieagenten opdrongen bij een Belgische havenarbeider, worden voor hun actie vervolgd door de Antwerpse justitie. In het dossier pakt het parket ook een paar andere geweldszaken aan.

Binnendringen

Op 9 augustus 2020 drongen mannen die zich voordeden als politiemensen in de plaats Merksem de woning van een havenarbeider binnen. ‘Het slachtoffer werd bedreigd met een vuurwapen en kreeg een gsm opgedrongen’, aldus woordvoerder Kristof Aerts van het Antwerps parket in Het Nieuwsblad.

Een paar dagen ervoor werd hij al op zijn werk in de Antwerpse haven benaderd, met de boodschap dat hij veel geld zou kunnen verdienen.

Gelinkt

In het onderzoek naar deze ‘home invasion’ kregen de Belgische speurders de Nederlander Meraldo P. uit Wuustwezel in het vizier.

Hij kon ook gelinkt worden aan een schietpartij op The Pasta House op de Turnhoutsebaan in Deurne. Op 28 augustus 2020 werd vijf keer geschoten op de eetzaak, die overigens nooit open is geweest, aldus de Vlaamse krant.

Ali O., de eigenaar van The Pasta House, kon ook in verband worden gebracht met drugshandel. Hij werd in januari 2021 opgepakt in een dossier rond cocaïnesmokkel. Die zaak loopt voor de rechtbank. Tegen Ali O., bijgenaamd Freaks, werd vijf jaar gevangenis geëist. De uitspraak in deze zaak volgt op 25 maart.

Ook een aanslag met een granaat was onderdeel van het dossier. De 21-jarige Mohamed A. zou in de nacht van 25 maart 2021 een granaat hebben laten ontploffen onder een geparkeerde auto in de Sterlingerstraat in de Antwerpse wijk Borgerhout.

De man liet op een garagedeur met een spuitbus de tekst ‘Mounir informant’ achter met graffiti. Op de veiligheidshendel van de granaat werd het DNA van de man gevonden.