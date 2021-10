België: Albanese bende opgerold die 15 ton coke importeerde

Connect on Linked in

In België zijn maandag 27 mensen opgepakt die ervan worden verdacht op grote schaal cocaïne te hebben geïmporteerd. De meesten van hen zijn Albanezen uit Luik en omgeving, zo meldt De Standaard. Er werkten ook verschillende Colombianen als cocaïnewassers voor de bende. Het drugsnetwerk was ook actief in Nederland en Spanje.

Bij de operatie, waaraan 300 politieagenten deelnamen, werden ook 1900 kilo coke, 10 vuurwapens (waaronder 5 Kalasjnikovs), 80.000 euro cash, paarden en verschillende luxe goederen in beslag genomen. Ook werd in het dorpje Strée, in het oosten van België, een cocaïnewasserij ontmanteld. Een van de loodsen waar de drugs waren opgeslagen werd bewaakt door een man met een machinegeweer.

Sky ECC

Het onderzoek naar de criminele bende dat 3 jaar geleden begon raakte in een stroomversnelling nadat berichtenverkeer van Sky-Ecc was gekraakt. Daaruit zou onder andere zijn gebleken dat het criminele netwerk via de havens van Rotterdam en Antwerpen de afgelopen maanden 15.000 kilo cocaïne heeft geïmporteerd. Dat gebeurde met name via ladingen textiel zoals handdoeken en kleding die eerder ondergedompeld waren in een oplossing met cocaïneconcentraat. Door de textiel te wassen in zuur ontstaat een chemische reactie waardoor de cocaïne kristalliseert en weer vrijkomt. Dit specialistenwerk werd verricht door verschillende Colombianen die werkzaam waren voor de criminele organisatie. Ook zij zijn gearresteerd.

Nederlanders

Het merendeel van de cocaïne zou volgens De Standaard bestemd zijn voor Nederlandse criminele bendes, die ze wilden verdelen over de rest van Europa.

Naast de arrestaties in België werd ook een persoon aangehouden in Spanje.