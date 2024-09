‘Belgisch mega-proces om veiligheid verplaatst naar Brussel’

Connect on Linked in

Het grote strafproces tegen onder meer de van grootschalige cocaïnehandel verdachte Flor Bressers en de Braziliaan Sergio Roberto De Carvalho zal niet zoals gepland in Brugge, maar in Brussel plaatsvinden.

De Lange

Volgens de Gazet van Antwerpen heeft de voorzitter van de rechtbank beslist om uit veiligheidsoverwegingen de zittingen te verplaatsen.

In het proces tegen de Lommelaar Flor “De Lange” Bressers (36) en zijn Braziliaanse compagnon Sergio Roberto De Carvalho en een veertigtal andere verdachten zou op 16 september worden ingeleid op de correctionele rechtbank van Brugge. Behalve voor de grootschalige invoer van cocaïne en staat de groep ook terecht voor deelname aan een criminele organisatie.

Nationaal Crisiscentrum

De beslissing van de voorzitter van de rechtbank is ingegeven door de conclusies in een verslag van het Nationaal Crisiscentrum (NCCN). Daarin is sprake van een ‘hoogrisico proces’.

Het gebouw van de rechtbank van Brugge is volgens de voorzitter fysiek niet geschikt om een dergelijk hoogrisico proces te laten doorgaan en van de noodzakelijke beveiliging te kunnen voorzien.

Het NCCN adviseert ook om een aantal verdachten via videoconferentie te laten deelnemen aan het proces.

Kriva Rochem

Het proces “Samba/Kriva Rochem” gaat nu naar de Site Justitia, op de voormalige NAVO-terreinen in Brussel. Die beveiligde rechtbank werd gebouwd voor het terreurproces rond de aanslagen in Zaventem en Maalbeek.

De groep importeerde volgens het dossier grote hoeveelheden cocaïne uit met name Brazilië, onder meer via het bedrijf Kriva Rochem. Dat bedrijf is gespecialiseerd in het ontzilten van zeewater en het zuiveren van afvalwater, en importeert daarvoor grote hoeveelheden grondstoffen in bulk uit Brazilië.

Bressers werd in 2022 aangehouden in Zwitserland.

De Nederlander Stefan P. uit Breda is een van de andere hoofdverdachten, hij verblijft momenteel in Dubai.

