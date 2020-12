EncroChat hack leidde politie naar Braziliaanse “cocaïne-majoor”

Connect on Linked in

De politie maakt in verschillende landen jacht op een voormalig majoor van de Braziliaanse militaire politie, aldus de Gazet van Antwerpen. Het gaat om Sergio Roberto De Carvalho die in België onder de alias “Paul Wouters” leefde. Volgens de Gazet denken de politiediensten dat De Carvalho een netwerk aanstuurde dat die jaarlijks 45.000 kilo cocaïne naar Europa verscheepte, via de havens van Antwerpen, Rotterdam en Hamburg.

Antwerps nachtleven

Twee weken geleden was er een internationaal gecoördineerde actie van de politie in Brazilië, België, Portugal, Spanje, Nederland én Dubai waarin bijna 200 huiszoekingen werden verricht en in totaal 45 verdachten in de boeien werden geslagen. Twee bekende figuren uit het Antwerpse nachtleven zijn onder de verdachten: clubuitbater en vastgoedhandelaar Ben Debruyn en voormalig portier Blorim R. De Antwerpse tak van de organisatie zou tonnen cocaïne hebben ingevoerd via het Antwerpse havenbedrijf Kriva Rochem.

Overleden?

De Carvalho wist uit handen van de politie te blijven. De Carvalho zou in het gezelschap van een Belg met een privévliegtuig zijn ontsnapt. In Brazilië is ex-majoor De Carvalho is een bekende persoonlijkheid, die al decennialang in verband wordt gebracht met georganiseerde drugssmokkel. Ondanks vele arrestaties werd hij pas in 2018 ontslagen door de militaire politie.

Op het moment van zijn ontslag woonde hij al in de Spaanse regio Galicië, waar veel cocaïne vanaf zee Europa binnenkomt. Hij leefde daar onder de naam Paul Wouters, een in Guyana geboren man met een Surinaams paspoort. in Spanje is begin dit jaar een gevangenisstraf van dertien jaar en zes maanden tegen Wouters/De Carvalho geëist. De zaak werd gestaakt nadat zijn advocaat een overlijdensattest had overgemaakt aan de gerechtelijke autoriteiten. Hij zou zijn overleden aan de gevolgen van COVID-19.

Nederlandse topcriminelen

De Braziliaanse federale politie heeft de Spaanse collega’s ervan kunnen overtuigen dat Paul Wouters en Sergio De Carvalho één en dezelfde persoon zijn en dat hij zijn dood in scène heeft gezet om aan vervolging te ontsnappen.

De Carvalho zou hebben gewerkt met topcriminelen uit de Nederland en België. Hun rol in het onderzoek kwam aan het licht nadat de Nederlandse politie erin slaagde om de chatapplicatie EncroChat te kraken. Deze Belgische en Nederlandse kopstukken van het netwerk zijn ook voortvluchtig.