‘Belg waste wit met in dure auto’s’ (UPDATE)

De Spaanse Nationale Politie heeft een Belg opgepakt die verdacht wordt van witwassen en fraude met de handel in dure auto’s. Zijn netwerk bood auto’s te koop aan in Spanje en België. Het onderzoek begon twee jaar geleden op basis van informatie die in een zaak van de Antwerpse justitie naar boven was gekomen. In dat drugsonderzoek was een grote hoeveelheid administratieve en financiële data verzameld, die leek te duiden op een witwasoperatie in Spanje.

Marbella

Het spoor leidde naar de verkoop van auto’s in het duurdere segment in Marbella. Recent is het onderzoek voltooid en werden er mensen aangehouden in de provincie Malaga. Op vier locaties waren er doorzoekingen, ook in de woning van de hoofdverdachte, en in een pand van waaruit de verkoop van auto’s verliep. De Spaanse politie noemt de hoofdverdachte ‘bijzonder gevaarlijk’. Er zijn vier vuurwapens, 45.000 euro in contanten, verschillende luxe auto’s en veel dure horloges en juwelen in beslag genomen. De waarde van deze goederen schat de politie op ruim 2,3 miljoen euro. Er is daarnaast voor ruim 600.000 euro beslag gelegd op vermogen.

Lease-constructies

De politie zegt dat de bedragen die via deze organisatie zijn witgewassen veel hoger zijn dat wat er in beslag is genomen.

De politie vermoedt dat met drugsgeld meerdere auto’s tegelijk voor teveel geld werden aangeschaft. Sommige auto’s werden vervolgens geëxporteerd naar andere landen en opnieuw geregistreerd. Ook werden auto’s verhuurd of op termijn verkocht in lease-constructies.

De man wacht in Spanje op overlevering naar België.