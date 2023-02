‘Belgische advocaat opgepakt in drugsonderzoek’

Connect on Linked in

In Antwerpen is de politie binnengevallen in het kantoor en de woning van een strafadvocaat. De man is aangehouden en verhoord en door de onderzoeksrechter als verdachte onder voorwaarden op vrije voeten gesteld. Dat melden Belgische media. De naam van de man zou opduiken in een onderzoek naar drugshandel. De verdachten in dat dossier maakten gebruik van door de politie leesbaar gemaakte communicatie met Sky ECC-telefoons.

Het zou gaan om en advocaat die is gespecialiseerd in drugszaken, met name staat hij verdachten bij die zich bezig hielden met import van cocaïne via de haven van Antwerpen.

De advocaat zou zelf enkele Sky ECC-telefoons hebben gebruikt. In 2021 in slaagde de politie erin om de versleutelde berichtendienst te kraken.

Twee jaar geleden werden al eens twee advocaten opgepakt in België als gevolg van informatie uit de Sky ECC-hack. Jawad H. werd vorige week vrijdag door de rechtbank veroordeeld tot achttien maanden cel. De andere advocaat was Sahil M.. Zijn zaak is (nog) niet voor de rechtbank gebracht.