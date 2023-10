Belgische advocate doodgeschoten voor kantoor, zoon raakt gewond

Connect on Linked in

Bij een schietpartij bij een advocatenkantoor in de Belgische plaats Sint-Lievens-Houtem is zaterdagmiddag advocate Claudia Van Der Stichelen overleden. Haar zoon zou gewond zijn geraakt. Dat schrijven Belgische media.

(Beeld: Het Laatste Nieuws)

De schietpartij vond rond 13.20 plaats voor het advocatenkantoor Flammee-Van Der Stichelen in Sint-Lievens-Houtem (Oost-Vlaanderen). Twee personen werden geraakt, het gaat om advocate Claudia Van Der Stichelen en haar zoon. De advocate werd met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, maar overleed kort daarna aan haar verwondingen. Haar zoon zou in zijn schouder zijn geraakt en is ook overgebracht naar het ziekenhuis.

Echtscheidingszaken

Van Der Stichelen is gespecialiseerd in echtscheidingszaken. Ze was sinds 1989 werkzaam als advocate. Volgens Het Laatste Nieuws zagen ooggetuigen direct na de schietpartij een man in grijze overall en rugzak weglopen naar het Eilandbos schuin tegenover het advocatenkantoor.

De politie is bezig met een klopjacht op de dader. Het gaat vermoedelijk om de ex van een cliënt die de advocate vertegenwoordigde.