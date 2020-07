Belgische bank Argenta sluit 144 geldautomaten na digitale plofkraken

Connect on Linked in

De Belgische spaarbank Argenta heeft 144 geldautomaten tijdelijk uitgeschakeld nadat criminelen hadden geprobeerd om ze te hacken, zo schrijft de Belgische krant De Tijd. Het is de eerste keer dat een Belgische bank het slachtoffer wordt van zo’n digitale plofkraak. De aanvallen vonden plaats in de Antwerpse gemeenten Borsbeek en Ranst.

Oudste type

Het Antwerpse parket bevestigde vrijdag dat er vorig weekend meerdere inbraakpogingen waren en dat een onderzoek is begonnen. Argenta wil niet zeggen of de inbraken succesvol waren en welke buit ze hebben opgeleverd. De hackers hadden het volgens een woordvoerder van de bank gemunt op het oudste type van de geldautomaten, die binnen afzienbare tijd vervangen zouden worden, maar nu uit voorzorg alle 144 tijdelijk zijn uitgeschakeld.

Hack besturingssystemen

Het is de eerste keer dat criminelen in België geldautomaten proberen te kraken door in te breken in hun besturingssystemen. Het Antwerpse parket bevestigt de digitale inbraakpogingen, maar geeft verder ook geen details. Vorig jaar werd Argenta het slachtoffer van verschillende plofkraken. Dat zorgde ervoor dat de bank een poos al zijn geldautomaten moest sluiten. De bank heropende daarna zijn automaten, maar een deel ervan bleef voorgoed dicht.

Malware

In Duitsland werden verschillende banken drie jaar geleden het slachtoffer van het vergelijkbare fenomeen ‘jackpotting’. Daarmee hacken criminelen geldautomaten door schadelijke software of malware te installeren om de inhoud van de geldcassettes van automaten te legen. Dat doen ze bijvoorbeeld door een paneel van de automaat te verwijderen waardoor ze bij een USB-ingang van de automaat kunnen. Als de inbraak succesvol is, kunnen ze de automaat zo sturen dat de inhoud van de geldcassettes wordt geleegd.

In andere gevallen breken criminelen in op de centrale IT-systemen waarop banken hun geldautomaten laten draaien. Dat soort aanvallen duurt soms hooguit een kwartier, maar de financiële schade kan groot zijn.