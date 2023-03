Belgische ex-gevangenisdirecteur (71) opgepakt voor wietplantages

Connect on Linked in

Een 71-jarige gepensioneerde gevangenisdirecteur uit België is dinsdag opgepakt in zijn woning in Aywaille in een grootschalig onderzoek naar wietplantages. Bij deze Roger M. werd dinsdagochtend een wietkwekerij van bijna 1.000 planten aangetroffen. Ook zijn veel jongere vriendin zit sindsdien vast. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

Roger M. was jarenlang gevangenisdirecteur van de in 2017 gesloten gevangenis van Verviers. Hij ging in 2014 met pensioen na een carrière van ruim 40 jaar.

Wallonië

Dinsdagochtend werd hij thuis in de Luikse gemeente Aywaille gearresteerd in een grootschalig onderzoek in Belgisch-Limburg naar wietplantages. Dat onderzoek startte nadat in Dilsen-Stokkem (vlakbij de Nederlandse grens) een wietplantage werd ontmanteld. Het vervolgonderzoek leidde uiteindelijk naar twee adressen in Wallonië, waaronder de woning van Roger M.

Twee wietplantages

Bij een inval in zijn woning in Aywaille werd een wietkwekerij van bijna 1.000 planten gevonden. M. is direct aangehouden en voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Limburg, die besloot hem langer vast te houden. Ook zijn veel jongere vriendin zit vast. Het gaat volgens Het Nieuwsblad om een vrouw die hij vermoedelijk in Haïti leerde kennen, toen hij daar in 2011 een tijd verbleef in zijn functie als toenmalig gevangenisexpert.

Bij een tweede inval in Wallonië werd een wietplantage ontmanteld met ongeveer 500 planten. In totaal zijn er vijf verdachten opgepakt, van wie er drie in voorlopige hechtenis blijven.

Niet onomstreden

Tegen Roger M. liep in 2013 een gerechtelijk onderzoek omdat hij materiaal en diensten vanuit de gevangenis van Verviers gebruikt zou hebben om paardenboxdeuren en graslandbarrières te maken voor zijn eigen woning. Ook was er tijdens zijn leiderschap als gevangenisdirecteur een opstand onder ontevreden gevangenispersoneel.