Belgische No Surrender-leden in cel voor moordpoging op ex-lid

Connect on Linked in

Drie Belgische leden van motorclub No Surrender (chapter Westside in Zwevezele) blijven een maand langer in de cel voor een moordpoging op een ex-lid. Dat heeft de raadkamer vrijdag beslist. Vier andere verdachten zijn inmiddels vrijgelaten. Dat melden Belgische media. Het slachtoffer uit Brugge raakte blind aan één oog na te zijn gemarteld.

Bundenbrander

De No Surrender-leden sloegen en bewerkten het slachtoffer in de nacht van 14 op 15 december 2018 in hun clubhonk onder meer met een bunsenbrander en ontvoerden hem naar een afgelegen plek bij Moeskroen. Daar lieten ze hem zwaargewond achter. Doordat een agent hem toevallig opmerkte, belandde hij uiteindelijk in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het slachtoffer raakte blind aan één oog. Hij zou te loslippig zijn geweest.

Opgedoekt

Bij huiszoekingen in Brugge, Assebroek, Henegouwen en het clubhuis in Zwevezele werden dinsdagochtend elf mensen aangehouden. Zeven daarvan worden verdacht van betrokkenheid bij de moordpoging. Het chapter in Zwevezele is inmiddels opgedoekt en maakt nu deel uit van een andere motorclub.