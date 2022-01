Belgische politie doet invallen in groot cocaïneonderzoek met Nederlandse link

Connect on Linked in

In een groot onderzoek naar internationale handel in cocaïne zijn volgens het Antwerpse parket maandag vijf verdachten mensen aangehouden. Daaronder zijn twee havenwerkers uit de Waaslandhaven. Het onderzoek startte op 10 december toen er op de Antwerpse Ring twee Nederlandse auto’s met drie inzittenden staande werden gehouden. In één van de voertuigen vond de politie 250 kilo cocaïne, verborgen in een industriële schoonmaakmachine.

Uit het verdere onderzoek bleek dat de cocaïne afkomstig was uit een container die op een frauduleuze manier uit de Antwerpse haven was weggehaald. De container werd eerst naar een loods in Temse gebracht. Daar werd de cocaïne overgeladen naar de reinigingsmachine. Op het moment van onderschepping was de lading cocaïne op weg naar Nederland.

Informatie uit het onderzoek naar crypto-communicatie via Sky ECC heeft ook bijgedragen aan het onderzoek, aldus het parket.