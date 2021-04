Belgische politie staat paraat na bendegeweld in Luik

Connect on Linked in

De politie in het Belgische Verviers staat paraat om eventuele nieuwe confrontaties tussen Koerdische en Tjetjeense bendes te vermijden. Vrijdagmiddag liepen gevechten tussen jongeren uit deze groepen uit de hand, met een dode tot gevolg.

Conflict

In de Luikse voorstad Bressoux brak vrijdagmiddag een conflict uit tussen verschillende bendes. Het zouden om een vete gaan tussen Tjetjeense en Koerdische jongeren, die elkaar op social media hadden uitgedaagd. Daarbij viel een dode, nadat een jongen met Tjetjeense achtergrond met honkbalknuppels werd geslagen door gemaskerde mannen, waarna op hem werd geschoten toen hij in zijn auto op de vlucht wilde slaan. Hij bezweek in het ziekenhuis aan zijn verwondingen, meldt de Belgische krant De Standaard.

Arrestaties

Twee anderen raakten gewond bij hun arrestatie. In totaal pakte de politie na het conflict 28 mensen op. Op filmpjes van de confrontatie is te zien hoe een betrokkene met een Kalasjnikov over straat liep (zie beelden onder), waarbij hij in de lucht schoot. De politie in Luik heeft inmiddels een aantal mensen verhoord, en heeft een wapenexpert betrokken bij het lopende onderzoek naar de heftige uitbarsting van geweld. Bij het gevecht ging ook een steen door de ruit van een plaatselijke busdienst.

Afrekening

Volgens een Waalse krant zou het om een afrekening zijn gegaan. De jonge mannen die betrokken waren bij het conflict, kwamen uit Luik en Verviers. In die laatste stad heeft de politie nu maatregelen genomen om nieuw geweld tegen te gaan, omdat er een wraakactie op social media is aangekondigd. Volgens de Vlaamse commerciële omroep VRT zouden er in die stad al eerder gevechten zijn geweest.

Zie hieronder (de link naar) beelden van het gevecht op Twitter. En hier de beelden die Het Nieuwsblad verzamelde.