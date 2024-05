Belgische staat voert geheim kort geding tegen boek over Eindhovense drugscrimineel (UPDATE)

Connect on Linked in

De Belgische staat wil dat het recent verschenen boek over drugscrimineel Janus van Wesenbeeck uit de handel wordt genomen. Daarvoor voert de Nederlandse landsadvocaat morgen een kort geding bij de rechtbank in Utrecht. De reden van de Belgische actie is dat in het boek foto’s staan afgedrukt van twee undercover politieagenten die tijdens het politie-onderzoek in het sociale leven van Van Wesenbeeck waren geïnfiltreerd. Dat heeft Janus van Wesenbeeck aan Crimesite laten weten.

Door @Wim van de Pol

Eindhovenaar Van Wesenbeeck was kort na de eeuwwisseling op zeer grote schaal betrokken bij internationale drugshandel. In de laatste fase van zijn handelspraktijk had hij zich gevestigd op een vakantiepark in het Belgische Lommel.

Foto’s

De Belgische justitie startte een groot onderzoek naar de criminele organisatie van Van Wesenbeeck. Twee politie-infiltranten, een man en een vrouw, poseerden als stel, en slaagden erin op het vakantiepark een vriendschappelijke relatie met de familie Van Wesenbeeck aan te knopen.

In die tijd werden er in die vriendschappelijke sfeer van de politiemensen ook foto’s gemaakt.

In 2009 werd Van Wesenbeeck gearresteerd en belandde hij in het huis van bewaring in Hasselt (B). Hij werd uiteindelijk veroordeeld tot een lange celstraf. Vanaf 2009 belandden verschillende foto’s van de undercovers op internet en in sommige media.

Kort geding

Journalist Vico Olling publiceerde met medewerking van Van Wesenbeeck dit voorjaar een boek over het kleurrijke leven van de Eindhovenaar. Daarvan zijn er volgens Van Wesenbeeck inmiddels duizenden verkocht.

De Belgische justitie eist nu in kort geding maatregelen tegen het boek, aldus Van Wesenbeeck. In het boek staan ook verschillende foto’s van de twee politie-undercovers.

De Belgische staat wordt vertegenwoordigd door de Nederlandse landsadvocaat. Die zou betogen dat door de publicatie de veiligheid van de Belgische staat in het geding is, evenals de veiligheid van de twee politiemensen. Bovendien zou het portretrecht van de twee worden geschonden.

Gesloten deuren

Het kort geding wordt achter gesloten deuren behandeld. Dat is alleen in zeer uitzonderlijke gevallen toegestaan. In het geding zijn de auteur Vico Olling en uitgever Hans van Maar gedagvaard, Janus van Wesenbeeck niet.

Desgevraagd zeggen Olling en Van Maar niet te willen reageren. Olling zegt dat de rechter aan hem een gespreksverbod heeft opgelegd, met dwangsom.

Van Wesenbeeck zegt tegen Crimesite expliciet de informatie over het kort geding niet van Olling of Van Maar te hebben doorgekregen: ‘Ik ben altijd zeer goed geïnformeerd en heb vele bronnen’.

Facebook

In het boek vermeldt Van Wesenbeeck overigens een (verder onbekend gebleven) hoge bron binnen de Belgische justitie die hem van informatie over onderzoeken voorzag.

Zowel het voeren van een in principe openbare rechtzetting achter gesloten deuren als het opleggen van een spreekverbod zijn maatregelen die in Nederland alleen in zeer uitzonderlijke gevallen worden opgelegd door een rechter. Het gebeurde dit voorjaar ook in de procedure tegen het Algemeen Dagblad over opnames van Peter R. de Vries.

Van Wesenbeeck zegt dat hij uit protest donderdag op Facebook een foto van een van de twee undercovers publiceerde, maar dat die door Facebook werd verwijderd. Volgens hem op last van de Nederlandse of Belgische justitie.

