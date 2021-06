Beloning uitgeloofd in onderzoek naar overvallen bij BN’ers (VIDEO)

Connect on Linked in

Justitie heeft een beloning uitgeloofd van 10.000 euro voor de tip die leidt tot de aanhouding en vervolging van nog onbekende overvallers in van woningen van bekende Nederlanders in Dordrecht, Ridderkerk en Uden. In de loop van 2020 werden meerdere overvallen en inbraken gepleegd bij BN’ers en/of vermogende personen. De politie gaat ervan uit dat dezelfde groep hiervoor verantwoordelijk was en dat de criminelen in telkens wisselende samenstelling opereerden.

Er zijn inmiddels acht verdachten aangehouden; zeven personen zitten nog altijd vast. Het zijn mannen tussen 19 en 32 jaar. In Opsporing Verzocht maakte de politie beelden openbaar van één overval.

De woningovervallen die de politie onderzoekt werden gepleegd in Krimpen aan den IJssel, Uden, Rockanje, Hendrik Ido Ambacht, Mijnsheerenland, en Ridderkerk. Onder meer René van der Gijp (in Dordrecht) en YouTube-ster Nikkie de Jager (in Uden) waren slachtoffer.