Beloning uitgeloofd voor gouden tip in zaak ‘Bradley’

Justitie in Amsterdam heeft een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt tot duidelijkheid over de gewelddadige dood van Biondy Lucas, afgelopen zomer.

Foto: Biondy ‘Bradley’ Lucas

Geweld

Het lichaam van de 53-jarige Biondy Lucas, beter bekend als ‘Bradley’ werd op de middag van 17 juni van dit jaar aangetroffen in een woning aan de Van Hallstraat in Amsterdam. Dit naar aanleiding van meldingen dat Lucas al een tijd niet was gezien. Onderzoek naar zijn dood wees uit dat hij waarschijnlijk door geweld om het leven is gekomen. Ook was hij waarschijnlijk al langere tijd niet meer in leven.

Tip

Toch is het voor de politie nog niet duidelijk onder welke omstandigheden Lucas precies is gestorven. Mogelijke getuigen en bekenden van het slachtoffer konden er tot nu toe geen verklaring voor geven. Daarom is de recherche op zoek naar mensen die meer weten over de dood van Lucas.

De hoofdofficier van Justitie in Amsterdam heeft een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de Gouden Tip in deze zaak. De recherche vraagt deze week aandacht voor de dood van Lucas, onder meer door flyers uit te delen in de omgeving van de Van Hallstraat. Lucas was daar vaak en veel mensen uit zijn omgeving kenden hem.

Woning

Uit het onderzoek naar de dood van Biondy Lucas komt in ieder geval naar voren dat hij vermoedelijk in de woning aan de Van Hallstraat om het leven is gebracht en dat dit al ruim één week voordat hij werd aangetroffen is gebeurd. Daarom komt de recherche graag in contact met mensen die voor 17 juni 2021 iets opvallends hebben gezien of gehoord bij de woning aan de Van Hallstraat en dit nog niet gemeld hebben.

Ook alle andere informatie rond zijn dood, bijvoorbeeld over een mogelijke toedracht, kan van groot belang zijn voor het onderzoek, aldus de politie. De tip die leidt tot de aanhouding en veroordeling van een of meerdere verdachte(n) wordt door justitie beloond met het geldbedrag.

Verslaving

Een politiewoordvoerder geeft meer achtergrond over het slachtoffer: ‘Lucas was bekend met een verslaving aan verdovende middelen’, zegt een woordvoerder op de Amsterdamse nieuwszender AT5. ‘Het onderzoeksteam houdt er rekening mee dat een conflict gerelateerd aan zijn drugsgebruik de aanleiding kan zijn voor wat zich heeft afgespeeld. Maar ook andere scenario’s rond de toedracht van de dood van Lucas worden op dit moment niet uitgesloten.’

Meerdere andere bewoners lieten AT5 weten dat de overleden man soms voor overlast zorgde. Een buurtgenoot: ‘Mensen klaagden ook over hem. Er was stankoverlast. Hij liep ’s nachts over de trap. Dat is naar, maar dat is gebeurd.’