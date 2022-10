Beloning van 250.000 euro voor tip in zaak Germa van den Boom

Connect on Linked in

De Peter R. de Vries Foundation heeft een beloning van 250.000 euro uitgeloofd voor de tipgever wiens informatie leidt tot de oplossing van de moord op Germa van den Boom, in 1984.

Verdwenen

In de nacht van 28 op 29 juli 1984 verdween de toen 19-jarige Germa van den Boom uit haar ouderlijk huis in Nieuwendijk. Peter R. de Vries besteedde in zijn programma regelmatig aandacht aan deze verdwijningszaak. Op de site van de Foundation staat een samenvatting van de zaak. Hieronder de belangrijkste punten.

Alleen

Germa van den Boom was vanaf vrijdagochtend 27 juli 1984 alleen thuis. Dit was voor het eerst in haar leven. Die vrijdag had ze gewerkt bij een boetiek. Ze was die avond nog bij vriendinnen langs geweest. Tot ongeveer 00:30 uur hadden de buren nog gehoord dat Germa muziek draaide in haar slaapkamer.

Familiebezoek

Op zaterdag moest Germa weer werken. Ze had haar vriend die avond rond 20:00 uur enthousiast opgebeld om te vertellen over de geboorte van haar nichtje.

Met haar vriendinnen ging ze die avond uit in de ‘Maddox’ en ‘Carrousel’ in Gorinchem. Germa werd rond 21:30 uur door hen opgehaald bij haar woning.

Tijdens het stappen kwam zij haar buurjongen tegen. Germa had aan hem gevraagd of zij met hem mee kon rijden, omdat haar vriendinnen eerder naar huis wilden en zij nog even wilde blijven.

Germa had tegen haar vriendinnen gezegd dat ze met haar buurjongen mee naar huis kon rijden, dat zij daarom niet om hoefden te rijden om haar thuis te brengen.

Vreemde man

Tussen 01:30 en 01:45 uur wilde de buurjongen naar huis. In zijn auto reden ze naar huis, een ritje van ongeveer 10 tot 15 minuten. Ze had hem verteld dat ze het best een beetje eng vond om alleen thuis te zijn. Een buurvrouw had namelijk de woensdag daarvoor nog een vreemde man in de tuin van familie Van den Boom zien lopen. De buurjongen had haar gezegd dat als er iets was, Germa maar een gil moest geven.

De buurjongen zette haar af voor de inrit van haar woning. Hij had haar nog wel naar haar woning toe zien lopen, maar had niet gewacht totdat ze binnen was. Door getuigen is omstreeks 02:10 – 02:15 uur nog gezien dat de lichten in de woonkamer van familie Van den Boom aan waren.

Niet opgenomen

Hoewel Germa die zondag naar de kerk zou gaan, verscheen ze daar niet. Verschillende familieleden hadden die ochtend naar de huistelefoon gebeld, maar er werd niet opgenomen. Op verzoek was de buurman ook nog die avond gaan kijken, maar zag geen Germa noch bijzonderheden. Die avond hebben de ouders meermaals naar huis gebeld, maar er werd niet opgenomen.

Op maandag 30 juli rond 07:00 uur heeft de moeder van Germa opnieuw geprobeerd haar te bellen, maar er werd niet opgenomen. Op verzoek van haar is een buurman via een raam de woning in geklommen om te kijken of ze aanwezig was. Germa was niet in de woning aanwezig.

Misdrijf

Omdat onduidelijk is waar ze is, besluit het gezin Van den Boom halsoverkop terug te rijden naar het Brabantse Nieuwendijk. Binnen troffen ze sporen aan die wijzen op een misdrijf.

De keukentafel, die normaal los van de verwarming staat, is daar nu strak tegen aan gezet. Onderaan de wasmachine zit een klepje los, soepkommen in de keukenkast zijn omgevallen en op het keukenzeil zitten krassen afkomstig van de keukenstoelen. Het is alsof iemand de stoelen daar hardhandig overheen heeft geschoven.

Bij nadere inspectie ontdekt vader Van den Boom donkere vlekken op de kokosmat en bij de achterdeur op de stoeptegels buiten. Het zijn stuk voor stuk sporen die duiden op een schermutseling.

Bloedsporen

De gealarmeerde politie reageert in eerste instantie gelaten. Pubers zijn wel vaker een weekendje weg en komen meestal vanzelf weer thuis. Maar als een week later alsnog de technische recherche wordt ingezet, blijken er wel degelijk sporen van een misdrijf te zijn. Op de keukenstoelen worden kleine bloedspatjes gevonden en op de trapleuning loopt een dun opgedroogd bloedspoor.

Het lijkt er op dat iemand de leuning met een natte doek heeft afgenomen maar vergeten is de onderkant mee te nemen. Daardoor is het bloed, vermengd met water, blijven druppen en uiteindelijk opgedroogd. Daarnaast wordt er op een knop van het onbeslapen bed van Germa een zeer klein spatje bloed gevonden. Ook worden op de keukendeur kleine bloedspatjes aangetroffen.

Drama

Uit laboratorium-onderzoek wordt al snel duidelijk dat de donkerrode vlekken die vader Van den Boom eerder zag, inderdaad bloedvlekken zijn. Met dezelfde bloedgroep als die van Germa.

Voor de politie en de familie is het duidelijk dat zich in het huis een drama moet hebben afgespeeld waar Germa het slachtoffer van is geworden.