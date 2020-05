Beloning voor tip en aanhouding Ben Hamou (VIDEO)

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft een beloning gezet op de tip die leidt tot de aanhouding van de Amsterdamse crimineel en vechtsporter Youssef Ben Hamou (25). De politie denkt dat hij een drugshandelaar doodschoot op 21 december 2019: Ray Tensaini uit Utrecht.

In maart plaatste de politie Ben Hamou op de Nationale Opsporingslijst. Een medeverdachte is in februari aangehouden.

De politie gaat ervan uit dat Tensaini in een woning aan het Stadhuisplein in Almere cocaïne wilde verkopen aan enkele Amsterdammers. Onderzoek naar de precieze gebeurtenissen in dat huis is nog gaande.

Ben Hamou zat in de cel na een veroordeling voor wapen- en munitiebezit en een poging tot woningoverval. Het onderzoeksteam verdenkt Ben Hamou ook nog van het beramen van een roofmoord op een van drugshandel verdachte inwoner van Almere.

Op een video die de politie dinsdagavond naar buiten bracht is de verdachte te zien toen hij voor de afspraak in Almere het flatgebouw binnenging met een aantal anderen. Wie deze anderen zijn is en wat hun rol precies was is onbekend.