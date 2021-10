Bemanning van cocaïneschip gegijzeld in Duinkerken

Connect on Linked in

In de Noord-Franse havenstad Duinkerken is in de nacht van zondag op maandag de bemanning van een vrachtschip urenlang gegijzeld door een groep gewapende mannen. Op het schip was op 1 oktober in het laadruim 1.127 kilo cocaïne (foto) gevonden door de Douane. Volgens Franse media ging een tiental personen ’s nachts aan boord en begonnen bemanningsleden te mishandelen. Het schip lag in verband met de drugsvondst aan de ketting.

Beter Engels

Een anonieme politiebron vertelde aan persbureau AFP dat ‘het waarschijnlijke doel was om drugs en geld in te zamelen’. De groep zou rond 05.00 ‘met lege handen’ zijn vertrokken. Sommige bemanningsleden werden ‘vastgebonden’. De bron vertelt verder dat de groep ‘gewelddadig en bedreigend’ was. In hoeverre ze gewapend waren is onduidelijk. Er was in ieder geval sprake van houten stokken. Sommige bemanningsleden waren lichtgewond.

De groep zou onder begeleiding van de kapitein het schip hebben doorzocht maar niets mee hebben genomen. De mannen spraken Frans maar beter Engels. Toen de Gendarmerie ter plaatse kwam wisten de leden van het criminele commando te ontsnappen. Er zijn geen arrestaties verricht.

Brazilië

Het koopvaardijschip “Trudy” vaart onder de Liberiaanse vlag. Het was in Duinkerken aangekomen vanuit Brazilië, na een tussenstop in Spanje. De eindbestemming was de haven van Antwerpen waar een lading krijt moest worden gelost. De oorspronkelijke bemanning was niet meer aan boord. De negentien zijn verdacht van drugssmokkel, vijftien van hen zitten nog vast. Zij hebben de Russische, Oekraïense, Egyptische en Ethiopische nationaliteit.