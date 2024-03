Bende in nep-horloges opgepakt met Nederlandse hulp

Connect on Linked in

In een speciale operatie heeft de politie in België een einde gemaakt aan de activiteiten van een criminele groep die zich bezighield met het produceren en importeren van luxe nep-horloges en -diamanten. Ook de politie in Amsterdam was bij de actie betrokken.

Foto is ter illustratie

Nep

Het gaat om een Israëlische criminele organisatie die originele onderdelen van luxe horloges verwerkte in nep-horloges. Zij werden ontmaskerd, toen een pakket met 600 gram cocaine met als bestemming Israël werd onderschept. In het onderzoek dat volgde bleek dat zij zich naast de smokkel van cocaïne ook bezig hielden met het produceren van de namaakhorloges en nep-diamanten.

Doorzoekingen

In verband met deze zaak werden afgelopen dinsdag 26 doorzoekingen uitgevoerd in België, Nederland en Slowakije, onder leiding van Europol. Daarbij werden 165 horloges in beslag genomen, inclusief bijbehorende certificaten. Daarnaast ook 200 juwelen, 209.000 euro in cash, crypto-valuta, wapens, 14 kilo drugs en betrokkenheid bij de handel in cocaïne.

Ondergronds

De criminelen bleken zich ook bezig te houden met witwassen, via crypto-valuta, ondergronds bankieren en het investeren in vastgoed, in Portugal.