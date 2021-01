Bende roofde luxe horloges op straat

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

In het zuiden van Spanje heeft de Spaanse Nationale Politie een groepje mannen aangehouden in een onderzoek naar de roof van dure horloges. Drie verdachten zijn gearresteerd, anderen zijn nog op vrije voeten. Ze zouden vorige maand zeker vijf mensen hebben beroofd.

Puerto Banús

Het onderzoek begon op 21 december toen er in de dure jachthaven Puerto Banús rond 16.30 een man werd beroofd. Iemand greep het slachtoffer bij de armen terwijl twee anderen het horloge van zijn pols haalden. Het slachtoffer was op weg van een parkeerplaats naar zijn appartement.

Later die dag was er om 19.00 een vergelijkbare beroving op een openbare parkeerplaats in Puerto Banús. Bij deze gelegenheid werd het slachtoffer benaderd door een man, terwijl hij betaalde voor de parkeerplaats. Die beroving ging gepaard met enig geweld.

De dader van dit misdrijf zou lijken op één van die betrokkenen eerder die middag.

Terras

Op 23 en 24 december waren er nog drie andere berovingen. Twee in de buurt van een winkelcentrum en een andere op het terras van een hotel. Steeds werd er een duur horloge van de slachtoffers afgenomen.

Op basis van getuigenverklaringen kon de recherche vaststellen dat de verdachten een huis in Marbella hadden gehuurd. De drie werden aangehouden toen ze in een auto de parkeergarage bij hun huis verlieten. Of de horloges zijn teruggevonden zegt de politie niet. De verdachten komen uit Frankrijk, Algerije en Marokko