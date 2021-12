Beoogd justitie-minister Yesilgöz wil meer macht voor overheid tegen misdaad

Connect on Linked in

VVD-politica Dilan Yesilgöz-Zegerius (44) wordt de nieuwe minister van Justitie en Veiligheid. Dat bevestigen ingewijden aan het Algemeen Dagblad. Yesilgöz is voor een hardere aanpak van de georganiseerde misdaad, door de overheid hiervoor meer ruimte te geven in wetgeving.

door Joost van der Wegen

foto: Rijksoverheid

Aanpak

Sinds september 2019 was Yesilgöz woordvoerder justitie en veiligheid voor de VVD in de Tweede Kamer. Zij hield zich onder meer bezig met de aanpak van georganiseerde misdaad en terrorisme.

Vervolgens was ze een tijd staatssecretaris van Economische Zaken, Klimaat en Energie.

Yeşilgöz diende als Kamerlid moties in met de bedoeling om de kroongetuigenregeling te moderniseren en bedreigde advocaten en journalisten beter te beschermen. Ook pleitte ze voor het bewapenen van handhavers, en voor bodycams en tasers voor politieagenten.

Samen met CDA-Kamerlid Van Toorenburg diende ze een motie in voor verbetering van de beveiliging van de Rotterdamse have en Schiphol, om drugssmokkel tegen te gaan.

Verbod

Tijdens haar periode als raadslid in Amsterdam zorgde ze ervoor dat er een verbod op het seksistisch aanspreken van vrouwen op straat in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) werd opgenomen. Het Gerechtshof in Den Haag vond dit later overigens in strijd met de vrijheid van meningsuiting.

Strenger

Yesilgöz liet eerder weten dat in Nederland wetten moeten worden veranderd, om de gewelddadige georganiseerde misdaad aan te kunnen pakken. ‘Burgemeester moeten elkaar op de hoogte kunnen brengen van wat criminelen in elkaars stad doen. Dat kan nu niet’, zei ze in oktober 2019 in een uitzending van Pauw (zie hieronder).

In die uitzending kondigde ze ook aan een bezoek aan Italië te gaan brengen, om daar te bestuderen hoe het gevangenisregime in Nederland strenger kan worden gemaakt.

Ze vroeg de minister in april 2020 om de kroongetuigenregeling zo aan te passen dat deze ‘verder geprofessionaliseerd’ wordt, en hierbij de lessen mee te nemen die we ‘van de Italiaanse anti-maffia aanpak kunnen leren’, met daarbij in het bijzonder de Italiaanse kroongetuigen, ooggetuigen en spijtoptanten-regelingen.

Dit voornemen is nu ook in het coalitie-akkoord opgenomen, hoewel deskundigen zich afvragen of het Italiaanse model wel op de Nederlandse situatie te projecteren is.

Experiment

De beoogde nieuwe minister van Justitie is voor het experiment met staatswiet. Ze is van mening dat dit ervoor zou kunnen zorgen dat het verdienmodel van criminelen hen wordt ontnomen. Dat experiment was al onderdeel van het beleid van het vorige Kabinet.