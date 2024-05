Beroemde pizzeria in Napels gesloten in Camorra-onderzoek (VIDEO)

Connect on Linked in

Een beroemde pizzeria in Napels zal voorlopig dicht zijn, omdat er en onderzoek loopt naar de betrokkenheid van het bedrijf bij de Napolitaanse Camorra. Pizzeria Dal Presidente ligt in een steeg in het centrum van Napels en is sinds 1936 een begrip in de stad. Pizza afhalen was mogelijk, maar er kwamen door de jaren heen ook beroemde gasten aan tafel.

Bill Clinton

In de jaren negentig heeft de toenmalig Amerikaanse president Bill Clinton er gegeten. De zaak staat in Napels en Italië bekend om zijn eenvoud en topkwaliteit.

Op 14 mei was er een inval van de politie in een witwasonderzoek naar bezittingen en geldstromen van de Contini-clan. De pizzeria zou hebben gefungeerd als dekmantel voor crimineel geld. In het onderzoek zijn vijf mensen gearresteerd, drie zitten er nog in voorlopige hechtenis, aldus Italiaanse media. Een van de verdachten is een politieagent, van de verkeerspolitie in Avellino. Hij zou met fictieve gegevens een bedrijf hebben geregistreerd.

Families ondersteunen

De clan gebruikte deze legale activiteiten, van onder meer Dal Presidente, om inkomen te genereren dat werd gebruikt om gedetineerde bendeleden en hun families te ondersteunen.

Dal Presidente geldt als een symbool van de Napolitaanse cultuur en traditie en lijkt nu ook slachtoffer van de in de regio diep geïnfiltreerde Camorra.

Overigens had Dal Presidente sinds enige jaren ook een vestiging in Dubai. Directeur Massimiliano Di Caprio (zie video onder) zit nu vast in het onderzoek.

Amsterdam

Overigens probeert de Contini-familie al jaren vaste grond in de bovenwereld te krijgen.

De Contini’s zijn ontstaan in de jaren tachtig en stammen uit de omgeving van het centraal station, in het centrum van Napels. Oprichter Edoardo Contini (lang voortvluchtig geweest) sloot zich aan bij de zogeheten Secondigliano Alliantie, van gezamenlijk opererende Camorra-clans.

De Contini’s waren voor de politie lastig te bestrijden, mede doordat er lange tijd geen enkele pentito (kroongetuige) uit het netwerk ging samenwerken met de politie.

De Contini’s hebben vanouds goede internationale connecties en zijn ook gevestigd in het buitenland, volgens Italiaanse media, onder meer in Amsterdam en Barcelona.

In de video onder legt directeur Di Caprio uit waarom zijn pizza de beste is: