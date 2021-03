Berucht Spaans smokkelnetwerk ontmanteld

Connect on Linked in

In Spanje zegt de Guardia Civil een groot crimineel netwerk te hebben ontmanteld dat langs de zuidelijke kust met opblaasboten hasj aan land bracht. Er zijn 46 mensen gearresteerd, onder wie de veronderstelde leider, die in het criminele milieu aan de Costa del Sol “El Tapi” wordt genoemd.

22 doorzoekingen

In de provincies Cádiz, Málaga, Almería, Murcia, Barcelona en in de stad Ceuta (een Spaanse enclave aan de kust van Marokko) zijn op 22 locaties doorzoekingen geweest. Er is in totaal 8.500 kilo hasj in beslag genomen, naast zes (half)opblaasbare boten met buitenboordmotor, een vuurwapen en diverse computers en communicatie-apparatuur.

De organisatie werkte volgens de Spanjaarden vanuit die regio rond Malaga en was ‘perfect gestructureerd’. De verdachten namen in hun operaties ‘strenge veiligheidsmaatregelen’ om uit het zicht van politie en rivalen te blijven. In het gebied rond de stad Almería werden de boten en brandstof opgeslagen. Er waren loodsen op bedrijventerreinen in gebruik, in Almería, Murcia en Barcelona.

El Tapi

Door de goede logistieke planning konden de rubberboten van Malaga tot aan de kust van Portugal op volle zee hasjbalen van schepen aannemen en op stranden of in natuurgebieden aan land brengen.

Er is voor een bedrag aan 3 miljoen euro aan crimineel verdiend vermogen in kaart gebracht. Inmiddels is ter waarde van 1,5 miljoen euro beslag gelegd op roerende en onroerende goederen.

El Tapi is een beruchte naam in criminele kringen aan de Spaanse zuidkust. Hij is nog maar 33 jaar maar heeft al een lang strafblad. De laatste jaren gold hij voor de autoriteiten als ongrijpbaar.