Beruchte Antwerpse gangster opgepakt in Marokko

De beruchte Antwerpse drugscrimineel Mohamed R.C., bijgenaamd “De Algerijn”, is gearresteerd in Marokko. Dat bevestigen meerdere bronnen aan de Gazet Van Antwerpen. Het Antwerpse openbaar ministerie wil de man vervolgen voor de invoer van cocaïne via de Antwerpse haven, corruptie en liquidaties. In onderschepte berichten via zijn pgp-telefoon zou hij over een aantal aanslagen in het drugsmilieu gesproken hebben. Mohamed R.C ontkent dat, volgens hem worden belastende chatgesprekken via het SKY-netwerk door de politie ten onrechte aan hem toegeschreven.

Ripdeal

De Algerijn werd aanvankelijk ook in verband gebracht met een ripdeal van een partij cocaïne met de stempel RM035, maar uit politie-onderzoek zou zijn gebleken dat die diefstal door andere Antwerpse gangsters werd gepleegd. De ripdeal leidde tot een serie liquidaties in het Antwerpse drugsmilieu, waarna de politie een grote “Operatie Nachtwacht” opzette om het geweld te stoppen.

Ontvoering

Er was ook een mislukte poging om Mohamed R.C. te ontvoeren. De Algerijn wist zijn belagers af te schudden en zette de achtervolging in. Die eindigde op de Antwerpse Ring, waarbij de Antwerpse politie de Franse ontvoerders wist klem te rijden en arresteren. Na de ontvoeringspoging vertrok De Algerijn uit Antwerpen. Hij verbleef een tijd in Dubai en Marokko. Woensdag werd hij in Casablanca gearresteerd. Volgens Marokkaanse media gebeurde dat op basis van een internationaal arrestatiebevel vanuit België.