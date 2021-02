Beruchte crimineel Haïti doodgeschoten na massale ontsnapping

Connect on Linked in

Bij een massale uitbraak door gevangenen in Haïti, is de tot voor kort meest gezochte crimineel van dat land doodgeschoten door de politie.

Ontsnapt

Arnel Joseph (zie foto) werd doodgeschoten bij een politiepost, nadat hij uit de gevangenis in de hoofdstad Port-au-Prince was ontsnapt. Volgens de politie zou hij daar een pistool hebben getrokken, waarna hij werd neergeschoten in een vuurgevecht.

Gedood

De autoriteiten in Haïti maakten vrijdag bekend dat er bij een massale uitbraak uit de Croix-des-Bouquets Civil Prison de dag ervoor, 25 gevangenen om het leven kwamen. Daarbij werd ook de gevangenisdirecteur gedood. Zestig gevangenen zijn inmiddels weer teruggevonden en vastgezet.

Er zijn geruchten dat de uitbraak was bedoeld om Arnel Joseph te bevrijden, die de misdaad controleerde in een deel van de stad. Een tijdlang was hij de meest gezocht crimineel van het land. Hij werd in 2019 opgepakt, verdacht van verkrachting, ontvoering en moord.

Ontvoering

In de gevangenis waren op het moment van de ontsnapping twee keer zoveel gevangenen aanwezig, als dat er capaciteit voor was.

In 2014 was er ook al een massale uitbraak van 300 gedetineerden. Ook die zou gepland zijn geweest om een gevangene te laten ontsnappen, namelijk de zoon van een zakenman, die was veroordeeld voor de ontvoering van de kinderen van een zakelijke concurrent.