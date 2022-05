Beschoten man merkt niks van schotwond

Connect on Linked in

In een wijk in het zuiden van Den Haag is dinsdagavond een man beschoten. Hij was aanspreekbaar en is naar een ziekenhuis vervoerd. Het gebeurde in de Weldamstraat, rond 23.00. Het 57-jarige slachtoffer uit Rijswijk liep in de richting van een woning waar hij verbleef toen hij een harde knal hoorde en pijn in de borststreek voelde, aldus de politie.



Hij had aanvankelijk niet gemerkt dat hij was geraakt en zag in zijn woning dat hij gewond was geraakt. Per ambulance ging hij naar het ziekenhuis en daar pas constateerde men een schotwond.

De recherche is dinsdagavond een onderzoek gestart.