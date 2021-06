Bestelbus vol grondstoffen voor drugs kantelt na politieachtervolging

Connect on Linked in

De bestuurder van een bestelbus vol met dozen grondstoffen voor synthetische drugs is zondagmiddag tijdens een korte politieachtervolging in Eindhoven uit de bocht gevlogen. De 23-jarige bestuurder is aangehouden. Bij een inval werd vervolgens een ‘grote hoeveelheid’ grondstoffen gevonden.

Het busje vloog uit de bocht op de kruising Huizingalaan met de Rijssellaan en kantelde. De bestuurder kwam korte tijd knel te zitten en is voor controle naar het ziekenhuis overgebracht waar hij daarna is aangehouden. De verdachte negeerde eerder een stopteken.

Politiehelikopter

De bestelbus was volgeladen met oranje dozen waar grondstoffen voor synthetische drugs inzaten. Het gaat om een grote hoeveelheid. De politie was met veel eenheden aanwezig en ook landde er een politiehelikopter. Dat gebeurt zelden bij een politieachtervolging.

Even later deed een arrestatieteam een inval bij opslagruimtes van Shurgard aan de Ambachtsweg in Eindhoven. Mogelijk was het busje daar eerder gespot. De politie meldt op Twitter dat ook daar een ‘grote hoeveelheid’ grondstoffen is aangetroffen. Hoeveel precies, is onduidelijk.

Ook bij een bedrijf in Mariahout was een inval, maar daar werden geen drugs gevonden. Wel werd er een auto in beslag genomen.

Drugs en wapens

Eindhovens Dagblad schrijft dat bij de locatie van Shurgard in 2017 7212 xtc-pillen, zwaar vuurwerk, grondstoffen voor drugs (PMK) en een revolver werden gevonden. Eerder stalde een Helmondse crimineel in een van de boxen een wapenarsenaal.