Bestuurder aangehouden zonder rijbewijs, onder invloed, met geladen wapen

De Koninklijke Marechaussee heeft dinsdagavond in Rotterdam een bestuurder aangehouden die geen rijbewijs had, onder invloed reed met zijn auto, en een geladen pistool in zijn broeksband had.

Doorgereden

Dinsdagavond 15 augustus rond 20.30 kwam er melding binnen dat er een ongeval had plaatsgevonden tussen een auto en een fietser, waarbij de auto was doorgereden. Marchaussees zagen een auto rijden die voldeed aan het signalement en besloten de bestuurder te controleren, samen met de politie.

De 22-jarige bestuurder had geen geldig rijbewijs. Tijdens de controle roken de marechaussees een wietgeur. De man testte positief voor drugsgebruik. Bij de fouillering van de verdachte werd een geladen vuurwapen aangetroffen in de broeksriem van de man.

Onderzoek

De man is aangehouden voor drugsgebruik in het verkeer, rijden zonder geldig rijbewijs en verboden wapenbezit. Hij bleek niet betrokken bij het ongeval. De verdachte is voor verder onderzoek naar het vuurwapenbezit overgedragen aan de politie.