Bestuurder op A10 aangehouden met 648 kilo lachgas in bestelbus

De politie heeft zaterdagmiddag op de A10 in Amsterdam een bestuurder van een bestelbus aangehouden die een telefoon in zijn hand had tijdens het rijden. Uit nader onderzoek bleek dat de bestuurder 324 lachgasflessen vervoerde. In totaal ging het om 648 kilo lachgas.

Agenten gaven de man in eerste instantie een boete van 389 euro omdat hij een telefoon in zijn hand had tijdens het rijden. Omdat de bestelbus ‘flink door zijn achteras zakte’, voerde de politie een transportcontrole uit.

Valse verklaring

De bestuurder gaf een valse verklaring over zijn lading. Bij nadere inspectie bleek de man 324 lachgasflessen te vervoeren van in totaal 648 kilo.

De politie schrijft op Twitter: ‘De bestuurder had geen transportdocument, was niet bevoegd om lachgas te vervoeren en de lading was niet voldoende gezekerd.’

De bestuurder is aangehouden en het voertuig en de lading zijn in beslag genomen.