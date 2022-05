‘Bewaarder vrouwengevangenis verdacht van misbruik gedetineerden’

Connect on Linked in

De politie onderzoekt aangiftes van seksueel misbruik door een bewaarder in de penitentiaire inrichting voor vrouwen in Nieuwersluis, zo schrijft de Volkskrant. Dinsdag is een 47-jarige verdachte aangehouden in Amsterdam.

Loper

Drie vrouwen zeggen door hem te zijn misbruikt in de periode van 2010 tot 2016. Pas vorig jaar is de zaak aan het licht gekomen toen een vrouw, die inmiddels al jaren op vrije voeten is, de zaak aan haar advocaat vertelde. Daarna werd door haar aangifte gedaan. In de Volkskrant vertelt de advocaat van de vrouw over de werkwijze van de cipier.

Als de man in zijn eentje een nachtelijke ronde maakte over de afdeling zou hij met zijn loper de deur hebben geopend. Hij zou tientallen keren bij haar in de cel zijn geweest. Volgens de vrouw mishandelde en misbruikte hij haar dan. Ook zou hij in haar cel drugs hebben gebruikt.

Vier andere vrouwen

Nadat de vrouw aangifte had gedaan bleken er bij het Openbaar Ministerie al twee vergelijkbare klachten te liggen. Die hadden eerder nog niet tot vervolging geleid. De Volkskrant schrijft dat behalve het slachtoffer dat vorig jaar aangifte deed nu zeker vier andere vrouwen de cipier hebben beschuldigd.

Het is niet duidelijk of de man nog altijd in Nieuwersluis werkt.