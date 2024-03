‘Bewaker ontvoerde Lakshan lag te snurken’

Connect on Linked in

De 28-jarige man die in november in Den Haag werd ontvoerd kon ontsnappen omdat zijn bewaker in slaap gevallen was. Lakhsan werd op dat moment vastgehouden in een afgelegen huisje in een bosgebied ten oosten van Antwerpen, aldus het Algemeen Dagblad. Morgen is er een voorbereidende zitting voor de rechtbank in de zaak van de verdachten, die het slachtoffer tien dagen vasthielden.

Politiecontrole

Op 26 november reed Lakshan weg bij zijn huis als in de auto voor hem een tekst oplicht: ‘Stop: politie volgen’. Het leek aanvankelijk een gewonde politiecontrole, maar de mannen nemen hem mee. De groep “politiemensen” had zich min of meer vermomd en was uitgerust met een vuurwapen, handboeien, een zaklamp, en een portofoon. Ook zag Lakshan een politielogo.

Barendrecht

In een loods in Barendrecht houden de nepagenten hem vast, en maken met een telefoon videobeelden die ze naar zijn familie sturen. De politie beschikt over verschillende aanwijzingen dat de ontvoerders een gestolen partij cocaïne van 1000 kilo terug willen hebben.

Lakshan heeft bij de politie verklaard dat hij daar ernstig werd bedreigd. Hij kreeg onder meer pistolen tegen zijn hoofd. Hij heeft geen weet van drugshandel, maar kent vanuit zijn jeugd iemand die mogelijk betrokken is geweest bij het binnenhalen van de partij cocaïne uit de Antwerpse haven. Hij heeft tegen de politie gezegd dat hem niets is gevraagd over een mogeljke reden voor de ontvoering

Tuinhuisje

Een vervallen houten tuinhuisje in de bossen in België is zijn volgende verblijfplaats. Lakshan heeft professionele handboeien om en om zijn polsen en enkels zitten ook nog tiewraps. Zijn behoefte moet hij doen in toilet dat niet doorgespoeld kan worden omdat stromend water ontbreekt. Hij besluit zo min mogelijk te eten.

Aansteker

Lakshan wist na tien dagen te ontsnappen aan zijn ontvoerders. Zijn bewaker was diep in slaap gevallen en lag te snurken. Op dat moment kon hij met een aansteker de tiewraps doorbranden. Vervolgens wist hij het sleuteltje van de handboeien te pakken te krijgen.

Omdat hij zeer slecht ziet, had hij al die tijd zijn contactlenzen ingehouden. Anders had hij nooit makkelijk weg kunnen komen.

Eenmaal buiten zette hij het op een lopen. Het huisje bleek ver weg van de bewoonde wereld te zijn. Op een asfaltweg slaagde hij erin midden in de nacht hulp te krijgen van een automobilist die de politie waarschuwde.

Negen verdachten

De Nederlandse politie was de daders enkele dagen na de ontvoering al op het spoor. De loods in Barendrecht is met een vorkheftruck open gebeukt. Lakshan was toen echter al naar België gebracht.

Inmiddels zijn er negen verdachten voor de Haagse rechtbank gebracht.