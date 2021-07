‘Bewakers’ bij woningoverval veroordeeld

Connect on Linked in

De rechtbank in Rotterdam heeft woensdag twee mannen veroordeeld voor een heftige overal bij een echtpaar in een woning in Dordrecht.

Bewaken

De twee mannen werden veroordeeld voor een rol in de overal, die minder ernstig was dan een aantal verdachten die later nog voor de rechtbank moeten verschijnen. Zij hadden vooral de taak om ’s nachts de bewoners van het huis waarin ze binnendrongen, te bewaken.

Geld

De overval vond plaats op 21 maart van dit jaar. Deze twee daders konden de volgende dag al worden aangehouden. Ze maakten deel uit van een groep die het geld van de bankrekening van de bewoners wilden stelen. Het ging hier om mensen die eerder drugs hadden geleverd aan het stel van 50 en 68 jaar oud.

De slachtoffers werden een nacht lang gegijzeld. Ze werden hierbij vastgebonden, geslagen, er werd water over hen heen gegooid, en ze werden met de dood bedreigd, toen ze weigerden hun bankgegevens af te staan. Ook werden ze geblinddoekt en kregen ze tape over hun mond. De man raakte bij de overval licht gewond.

Ontsnappen

De 22-jarige man uit Dordrecht kreeg acht maanden jeugddetentie opgelegd, waarvan drie maanden voorwaardelijk. Hij had vooral in de huiskamer van de woning opgelet dat de slachtoffers niet zouden ontsnappen, maar hij had volgens de rechter dit echtpaar niet bedreigd of mishandeld.

Vastgebonden

De 18-jarige man had een groter aandeel in de misdaad. De man uit Papendrecht was door zijn halfbroer ingeschakeld om een nacht op de vastgebonden bewoners te passen en hij zou daar 10.000 euro mee verdienen. Hij verklaarde dat, toen hij eenmaal in de woning aanwezig was en daar twee met tape vastgebonden en geblinddoekte mensen daar zag, hij de woning weer wilde verlaten. Ook hij verdachte kwam pas nadat de overval was begonnen de woning binnen.

Berouw

Maar volgens de rechtbank heeft hij wel degelijk actief meegedaan aan de voorbereiding van de overval, samen met andere medeverdachten. Daarnaast zag hij tijdens de overval die medeverdachten geweld gebruikt en heeft hij hen zelf bedreigd. De rechtbank: ‘De verdachte heeft weliswaar in woord spijt betuigd, maar de rechtbank ziet bij hem geen daadwerkelijk berouw. De verdachte lijkt, zoals hij dat eerder deed tegenover de politie, zich beter voor te doen teneinde een passende straf te ontlopen.’