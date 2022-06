Bewapend No Surrender “commando” krijgt celstraffen

Connect on Linked in

Drie Nederlanders, een Duitser en vier Belgen zijn dinsdag door de Antwerpse rechtbank veroordeeld tot celstraffen van 40 maanden tot vier jaar omdat ze in 2021 zwaarbewapend werden aangehouden in Deurne (B). De rechtbank gaat er vanuit de groep een geweldsdelict in de zin had, maar wat dat precies is geweest is een mysterie gebleven. De verdachten hadden zich allen uitgedost met signatuur van No Surrender MC. Eén van de verdachten was een Belgische militair.

(beeld uit archief)

AK-47

Op 22 mei 2021 kreeg de politie een melding dat aan het kruispunt tussen de Boterlaan en de Esdoorndreef in Deurne verschillende personen met vuurwapens zouden zijn gezien bij een Renault Twingo en een Ford Focus. Eén van de voertuigen wordt gezien en de inzittenden aangehouden. Eén van de inzittenden legde direct een doorgeladen pistool over.

Onder de bijrijderssstoel vooraan vindt de politie een geavanceerde verborgen ruimte die nog niet helemaal was afgesloten. Daarin lag een AK-47 geweer. Op de achterbank van het voertuig achter de passagier vindt de politie een zwarte sporttas met munitie. Bij verder onderzoek blijkt dat aan de voeten van de bestuurder nog een tweede verborgen ruimte was. Dat bevatte een magazijn voor de AK-47 en een moker. Een van de verdachten had in zijn telefoon in de routeplanner een adres in Evere (bij Brussel) ingevoerd. Na onderzoek dacht de politie dat ze daar in een hotel waren samengekomen en wapens hadden gekregen.

Explosief

Ook een tweede auto wordt aangehouden. Daarin zitten de Belgische militair Yentl L. (21) en de Nederlander Damiano E. (22). Die laatste heeft een doorgeladen 9 mm vuurwapen Skorpion tussen zijn voeten. In het handschoenkastje vindt de politie twee zakmessen. In de voertuigen worden verder handschoenen, bivakmutsen en walkietalkies gevonden. In een kelder van een Belgische verdachte is een zelfgemaakt explosief met stalen balletjes aangetroffen.

“Iets”

De aanhoudingen werden gedaan in de directie omgeving van de woning van de Antwerpse burgemeester Bart de Wever, maar de politie sloot al snel uit dat de groep van plan was een aanslag op hem te plegen. Tijdens het proces gaf de procureur aan ervan overtuigd te zijn dat er “iets” zou worden gedaan. Als waarschijnlijke optie gaf hij aan dat er een strafexpeditie of poging tot ontvoering van iemand die aan No Surrender nog geld verschuldigd was op stapel stond. Er is op een telefoon een filmpje gevonden waarin familie van een Antwerpse crimineel wordt gemaand om iets wat ‘gestolen’ was te retourneren.

Hierarchie

In een telefoon zitten ook chats met onder meer de teksten: ‘gewoon pakken die kerel en klaar’, ‘hem meepakken’, ‘willen ze die wel pakken’. Volgens de rechtbank is in de gsm-toestellen ook duidelijk te zien dat het gaat om No Surrender-leden die elkaar aanspreken met hun titels. Ook blijkt er een hiërarchie te zijn, lageren in rang worden als ‘broeder’ aangesproken.

Als leidinggevenden ziet de rechtbank de Nederlander “Gold Pres” Herman B. (57) en zijn zoon Dave (29). Herman B. heeft zich beroepen op zijn zwijgrecht.

De rechtbank vindt het bewezen dat er bij alle verdachten sprake was van een criminele organisatie die geweldsdelicten pleegde. Sommigen zijn ook veroordeeld voor wapenbezit of voor de pijpbom.