Bewijs onvoldoende: vrijspraak in zaak kofferbakmoord

De 43-jarige Hans O. is vrijgesproken voor moord of doodslag op de 31-jarige Ralf Meinema, die in 2017 werd gevonden in de kofferbak van een Mercedes die half in het water van het Stieltjeskanaal bij Coevorden hing. De rechtbank vindt dat er onvoldoende bewijs is voor betrokkenheid van O.. De officier van justitie had 18 jaar geƫist voor moord na een zakelijk conflict. De advocaten van O. hadden betoogd dat er voor voorbedachten rade, moord, en voor het daderschap van O. geen bewijs was.

Verminkt

Meinema was doodgeslagen met een hard voorwerp en ernstig verminkt.

O. is twee keer aangehouden. De laatste keer bleef hij vastzitten omdat er een dna-spoor op de broek van het slachtoffer was gevonden. Verder was er telefonisch contact geweest tussen Meinema en een prepaid telefoon van O. die recent was aangeschaft. De advocaten van O. hadden bepleit dat zowel het dna als de telefooncontacten goed te verklaren waren door ontmoetingen en gesprekken over een partij drugs.

Voorstelbaar

Een duidelijk motief ontbreekt geheel in de zaak. De rechters vinden dat de theorie van het Openbaar Ministerie, dat Meinema is gelokt en toen vermoord, op zich voorstelbaar is, maar dat de tegengestelde theorie, dat er wel zakelijke contacten waren maar dat iemand anders Meinema heeft vermoord, ook mogelijk is. Moord of doodslag kan dus niet overtuigend worden bewezen, aldus de rechtbank.

O. zat sinds oktober 2020 vast en komt per direct vrij.

